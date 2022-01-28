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برلمان

برلماني: المشاريع القومية تعزز مكانة مصر دوليا وتحقق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعى

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه

قال النائب عبده ابو عايشه، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، إن إطلاق مصر للآلاف من المشاريع القومية العملاقة، وبالأخص في قطاع الزراعة، تستهدف تعزيز مكانة مصر في هذا المجال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي لتلبية متطلبات أكثر من 100 مليون مصري.


ولفت أبو عايشه في تصريحات له اليوم، إلى الاجتماع الأخير للرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للانتاج الزراعي "مستقبل مصر" ضمن نطاق الشروع العملاق الدلتا الجديدة، والذي يستهدف استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، قائلا إنه مشروع للمستقبل، يعد إضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء.


وتابع النائب عبده ابو عايشه: كما يعزز من استراتيجية الدولة المصرية، لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، ويعمل على توفير آلاف من فرص العمل في مجالات عدة مرتبطة بالمشروع.


وأضاف عضو زراعة الشيوخ، أن المشروع القومي للإنتاج الزراعي في مصر، يتضمن العديد من مكونات البنية الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه، وكذلك محطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع، وبما تتضمنه من صوامع ومبرادات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز وغيرها.


وأكد نائب ميت غمر، أن المشروع عملاق ويفتح آفاق هائلة للعمل، كما أن إنجاز واستهداف استصلاح كل هذه المساحة من الأراضي الزراعية الجديدة، يفتح أبواب الخير على مصر، مشيرا إلى أن المشروع القومي للانتاج الزراعي في مصر، نقلة اقتصادية وزراعية ضخمة لم ينفذ مثلها في البلاد منذ عقود مض

مجلس الشيوخ قطاع الزراعة الدولة المصرية معالجة المياه الامن الغذائي النائب عبده ابو عايشه

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