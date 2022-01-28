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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عجوز سقط من أعلى عمارة سكنية بمدينة بنى سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي عجوز  مصرعه  اليوم الجمعة  ، إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية بشارع الدهشوري مصرع عجوز سقط من أعلى عمارة سكنية بمدينة بنى سويف بمدينة بنى سويف.

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا من الأهالى يفيد سقوط عجوز من أعلى عمارة سكنية بشارع الدهشورى بوسط مدينة بنى سويف.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل الجثة إلى المستشفى .

مجهول يسرق محتويات مدرسة في بني سويف.. وخصم 3 أيام من حارس الأمن


واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى جثة  "يسري.م.ع" 68 عامًا، إثر سقوطه من أعلى عقار بشارع الدهشوري بمدينة بني سويف.


تم  تحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة ، وسماع أقوال شهود

المستشفى مدينة بني سويف مديرية امن بنى سويف يوم الجمعة رجال المباحث سياره أسعاف امن بنى سويف بني سويف عمارة سكنية

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