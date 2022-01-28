لقي عجوز مصرعه اليوم الجمعة ، إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية بشارع الدهشوري مصرع عجوز سقط من أعلى عمارة سكنية بمدينة بنى سويف بمدينة بنى سويف.

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا من الأهالى يفيد سقوط عجوز من أعلى عمارة سكنية بشارع الدهشورى بوسط مدينة بنى سويف.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل الجثة إلى المستشفى .



واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى جثة "يسري.م.ع" 68 عامًا، إثر سقوطه من أعلى عقار بشارع الدهشوري بمدينة بني سويف.



تم تحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة ، وسماع أقوال شهود