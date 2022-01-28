البريد: تنفيذ استراتيجية الشمول والمالي والتحول الرقمي وفق خطة زمنية

قالت عبير الحلو رئيس قطاع تطوير نظم الرقمنة بالبريد المصري، إن الهيئة تولي الشمول والمالي والتحول الرقمي أهمية كبيرة من خلال استراتيجية يتم تنفيذها على أرض الواقع وفق خطة زمنية.

وأضافت عبير الحلو في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هيئة البريد حرصت على استخدام تقنية الواقع المعزز Augmented reality في مؤتمر شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، فبمجرد تشغيل التطبيق على المحمول وتوجيهه على إصدار طابع منتدى شباب العالم يظهر الافاتار بشكل ساعي البريد.

وتابعت رئيس قطاع تطوير نظم الرقمنة بالبريد المصري، أن الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد كان حريصا على تقديم أفكار جديدة للتعريف بالبريد وما يقدمه من خدمات للعملاء، لافتة إلى أن البريد أصدر طابع تذكاري لتوثيق منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أن تقنية الواقع المعزز تضيف المزيد من المعلومات بشكل جذاب من خلال تعزيز الواقع الفعلي بواقع آخر افتراضي.