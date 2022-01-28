برلماني: مخطط هدم الدول ضمن الربيع العربي بدأ بأجهزة الأمن.. فيديو

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن مرور 11 عامًا على ما سمي بثورات الربيع العربي، وماذا تحقق بعد اندلاع ما يسمي بثورات ”الربيع العربي؟.

وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعوب لم تحدد مواعيد لما سمي بثورات الربيع العربي.

وأضاف "القط"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "عدم وجود مؤسسات صلبة هو سبب انهيار دول الربيع العربي، لافتا إلى أن الاتحاد والتلاحم بين الشعب والشرطة بميدان التحرير نتج عنه عودة الأمان لمصر".

وأشار النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن: "مخطط الهدم بدأ باستهداف أجهزة الأمن لأنها حائط الصد الأول".

