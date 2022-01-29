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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سلوك مهني مش مظبوط.. أحمد صيام يكشف سر خلافه مع فاتن حمامة

الفنان أحمد صيام
الفنان أحمد صيام

تحدث الفنان أحمد صيام، عن سر خلافه مع فاتن حمامة، قائلا: "مش محبتش الشغل معاها وأنا تقبلت ملاحظاتها عني.. الخلاف اللي حدث هو خلاف فى سلوك مهني مش مظبوط.. وأنا مؤمن إيمان يصل إلى اليقين أن الكاستينج الخاص بأي عمل فني مسئولية المخرج ولا يحق لممثل أن يقل رأيه فى ممثل أخر".

وأضاف "صيام"، خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار": "تقول السيدة فاتن حمامة رأيها للمخرج أنها مش حابة الراجل دا أو مش عايزاه فى الفيلم تمام هذا حقها.. إنما هي قابلتني قبل ما أمضي ودخلت عليا الأوضة وروحنا علشان نصور وسألتني شايف الشخصية ازاى وقولتلها وقالت هي عن وجهة نظرها.. وعندما تناقشنا وصلنا لحل وسط".

وتابع: "كانت شايفة أن الراجل يلبس بنطلون قصير وجاكيت كمه قصير.. قولتلها تمام احنا ممكن ناخد منه انه له أصول ريفية ولكن مينفعش يلبس كدا لان استاذ فؤاد المهندس جاب أخر المنطقة دي وانا هروح فين جمبه.. وأتفقنا انه ممكن يلبس جاكيت وقميص كويس ولكن زوقهم ليس به شبه من بعض".

وأشار: "ولو هي عندها السلوك المهني المظبوط كانت قالتلي لا يا أحمد احنا مش هينفع نبقي مع بعض بهدوء شديد وكنت هشكرها وهعتذرلها وهاخد بعضي وامشي.. انما بعد ما قالت تمام واجيب اللبس وقالتلي انها مش بتصور بالليل ومشيت.. تاني يوم لقيت انهم جابو ممثل تاني يشتغل مكاني.. واللي زعلني اكتر اني لما ناقشتهم فى الحكاية دي أكتشفت أن الممثل دا ماضي من فترة يعني كما زعلوني من اصحابي".

وأفاد: "انا اشتغلت مع الاستاذ عادل إمام ولم يتدخل فى أدائي.. وكلمني المخرج قبل ما امضي العقد علشان اروح اشوف الفنانة فاتن حمامة ورفضت قولتلته انا ممكن اروح لمخرج صغير ميعرفنيش ويروح يشوفني ولو السيدة فاتن حمامة مش عارفاني هاتولها جزء من مسلسل اشتغلت فيه ووريهولها".

الفنان أحمد صيام فاتن حمامة سلوك مهني فؤاد المهندس عادل إمام

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