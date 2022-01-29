الأسبوع الجاري.. بدء أعمال الصيانة لإصلاح خط الكهرباء المغذى للشيخ زويد

تبدأ وزارة الكهرباء، أعمال الصيانة لاصلاح خط الكهرباء جهد ٦٦ المغذى للشيخ زويد شمال سيناء، وذلك خلال الأسبوع الجاري.. حيث تعاقدت الوزارة مع شركتين من خلال قطاع نقل الكهرباء، لإصلاح أعطال خط الكهرباء وكذا احلال وتجديد الابراج المتهالكة وايضاً زراعة ابراج جديدة.

اصلاح الأعطال

وفي نفس السياق تم اصلاح بعض الأعطال التي لحقت بالخط المغذي لمدينة الشيخ زويد عن طريق الاطقم الفنية التي دفعت بها وزارة الكهرباء لإصلاح الأعطال .

حيث تعطل الكابل المغذى للمدينة والواصل للهندسة في المنطقة امام قسم شرطة الشيخ زويد كما تعطل السلك الهوائى بالقرب من قرية جرادة شرق العريش .

وقد تمكنت طواقم هندسة كهرباء الشيخ زويد، وكوادر الاختبارات والمشروعات بالعريش من اصلاح الأعطال في زمن قياسي لإعادة التيار الكهربائي الي المدينة.