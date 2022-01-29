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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قبل المواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب.. بن شرقي يهنئ أبو جبل بعيد ميلاده

صدى البلد

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك علي تهنئةمحمد أبو جبل ، حارس مرمى منتخب مصر بعيد ميلادة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر بن شرقي صورة لة برفقة أبو جبل وعلق قائلا : عيد ميلاد سعيد يا ابو جبل .

يذكر ان أعرب الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمي السابق، عن سعادته بفوز مصر أمام منتخب كوت ديفوار، قائلا:"لاعبي المنتخب أعطونا أمل بأننا على الطريق الصحيح".

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وأوضح ناجي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:""كان لازم عصام الحضري يروح لمحمد الشناوي لأنه عامل أكتر من 75 دقيقة رائعة"، لافتا إلي أن هذا يحسب للحضري، وأن الحضري سيكون من أحسن مدربين حراس المرمى.

وأضاف:" "عملت مظاهرة علشان أبوجبل يرجع"، مشيرا أنه اتصل بحراس المرمى، وعندما قال له "انت في حتة تانية يا أبوجبل"، رد: "يا كابتن منتخب مصر كله في حتة تانية".

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