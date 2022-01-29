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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر النفط يتجاوز 91 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات

أسعار النفط
أسعار النفط

اعلنت بلومبيرج ان سعر برميل النفط تجاوز 91 دولارا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014 .

وعززت أسعار النفط، المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، كما تأثرت السوق بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات .

أسعار النفط تصل لأعلى مستوياتها منذ 2014

ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات اقتصادية قوية

وارتفعت أسعار النفط اليوم مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات حيث أدت الاضطرابات السياسية العالمية المستمرة إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

كانت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 69 سنتا أو 0.77% لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل .

 وبلغت في الجلسة 91.70 دولار في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.24% وسجلت عند التسوية 86.82 دولار للبرميل.

وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 88.84 دولار.

ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك +)، لرفع مستويات إنتاجهم.

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