" الله ده حلو أوي " .. فطير وعسل ومش في استديو " صباح البلد " | شاهد

استضافت الإعلامية “ لميس سلامة “ ، خلال برنامج ” صباح البلد ” ، والمذاع على فضائية “ صدى البلد ” ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي “ أحمد حمدي ” ، اليوتيوبر ونجمة السوشيال ميديا " منى الجندي " ، والمشهورة بفيديوهات الطبخ ، و الفيديوهات الكوميدية التلقائية من محافظتها المنوفية .

وجلبت “ منى الجندي “ خلال الفقرة بعض الأكلات المشهورة في محافظة المنوفية وهي ” الفطير المشلتت " ، والعسل" ، و " المش " .

وبطريقة كوميدية ، طلبت " الجندي " من " لميس سلامة " أن تتذوق " الفطير المشلتت ، وأبدت " سلامة " إعجلبها بطعم المش والفطير ، قائلة : " الله ده حلو أوي " .