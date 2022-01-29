مسعود بن مضيان الحربي ..أحد أبرز القادة في عهد الدولة السعودية الأولى

استعرض تقرير تلفزيوني، أبرز المعلومات حول القائد البارز في عهد الدولة السعودية الأولى مسعود بن مضيان الحربي، وكيف كانت أدواره الحربية والقيادية المؤثرة.

وذكر التقرير التليفزيون الذي اذاعته قناة الإخبارية أن مسعود بن مضيان الذي ينتمي إلى عشيرة بني سالم ، ولد في وادي الصفراء بالقرب من المدينة المنورة، حيث يُعد أحد القادة البارزين في عهد الدولة السعودية الأولى في ظل أثره الواضح بعدد من الوقائع الحربية بنواحي المدينة المنورة.

كما يعتبر أحد أبرز القادة في عهد الإمام عبدالعزيز بن سعود وابنه الإمام سعود بن عبدالعزيز، كما كان له دور بارز في التصدي لقوات طوسون باشا عام 1226 هـ.

وساند "بن مضيان"، قائد الجيش عبدالله بن سعود في واقعة وادي الصفراء عام 1226 هـ، حيث نجحت جيوش الدولة السعودية الأولى في وقف زحف الجيوش الغازية، فيما ظل يشارك القائد الشجاع في المعارك مع القوات الغازية حتى أُسر وقتل عام 1227هجرية.