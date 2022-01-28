السعودية.. مطار العلا يستقبل أول رحلة مباشرة قادمة من باريس

استقبل مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي في العلا بالمملكة العربية السعودية اليوم (الجمعة) الرحلة المباشرة الأولى من باريس.

وشملت الرحلة التي أقلعت من مطار شارل ديجول الدولي عددا من السياح الأوروبيين الراغبين في استكشاف الأماكن التاريخية والأثرية التي تتمتع بها العلا.

وذكرت الهيئة الملكية للعلا أن استقبال الرحلات الدولية يأتي ضمن خطة ربط العالم بتراث وثقافة العلا.

ويشار الي ان مطار العلا بدأ استقبال الرحلات الدولية في مارس 2021 بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على ذلك واستيفائه المتطلبات التشغيلية وفق المتطلبات الدولية.