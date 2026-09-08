قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس.. انتهاء فترة التقديم على 2898 قطعة أرض سكنية في 17 مدينة جديدة
وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين للتقاضي الجنائي عن بُعد
ترامب: إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي
جنش يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الدوري المصري
مسئولة يمنية: المجلس الرئاسي لديه توجه صارم لاستعادة مؤسسات الدولة
مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع المشروعات الإنتاجية والخدمية
تفجير إسرائيلي جديد في المنصوري جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في الدوري
الأزهر يدين جريمة تمزيق المصحف بنيويورك على يد متطرف يميني.. ويؤكد: لا حرية في المساس بمقدسات المسلمين
وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس تاليس العالمية لبحث توسيع التعاون الصناعي والتكنولوجي بمعرض العلمين
مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
الأهلي وبيراميدز في القمة.. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدايت القاسي مش صحي.. نصائح مهمة للحفاظ على الوزن

دايت
دايت

حذرت الدكتورة آية هاني، أخصائية التغذية العلاجية، من اتباع أنظمة غذائية قاسية تعتمد على الحرمان، مؤكدة أن الوصول إلى وزن صحي لا يرتبط فقط برقم الميزان أو نتائج جهاز الـ«InBody»، وإنما بتبني أسلوب حياة متوازن يمكن الاستمرار عليه دون انتكاسات أو عودة إلى الوزن السابق.

وقالت خلال لقائها مع الإعلاميين شريف بديع وشريف نورالدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الموضوع مش وزن مثالي، قد ما هو إحنا عاوزين نعمل لايف ستايل مظبوط الميزان، فيه ناس كتير بعد ما تنزل ترجع تزيد تاني، والدايت القاسي مينفعش، غير صحي».

وكشفت آية هاني عن أهمية قاعدة «80/20» في النظام الغذائي، موضحة: «وهو ده اللي بيخلينا نرجع لنظرية الـ80/20، 80% أكل صحي، و20% أكل غير صحي، وده في الحياة»، مؤكدة أن النظام الغذائي المتوازن لا يعني الحرمان الكامل من الأطعمة المفضلة.

الصحة إنقاص الوزن الدايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

بالصور

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد