الدايت القاسي مش صحي.. نصائح مهمة للحفاظ على الوزن

حذرت الدكتورة آية هاني، أخصائية التغذية العلاجية، من اتباع أنظمة غذائية قاسية تعتمد على الحرمان، مؤكدة أن الوصول إلى وزن صحي لا يرتبط فقط برقم الميزان أو نتائج جهاز الـ«InBody»، وإنما بتبني أسلوب حياة متوازن يمكن الاستمرار عليه دون انتكاسات أو عودة إلى الوزن السابق.

وقالت خلال لقائها مع الإعلاميين شريف بديع وشريف نورالدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الموضوع مش وزن مثالي، قد ما هو إحنا عاوزين نعمل لايف ستايل مظبوط الميزان، فيه ناس كتير بعد ما تنزل ترجع تزيد تاني، والدايت القاسي مينفعش، غير صحي».

وكشفت آية هاني عن أهمية قاعدة «80/20» في النظام الغذائي، موضحة: «وهو ده اللي بيخلينا نرجع لنظرية الـ80/20، 80% أكل صحي، و20% أكل غير صحي، وده في الحياة»، مؤكدة أن النظام الغذائي المتوازن لا يعني الحرمان الكامل من الأطعمة المفضلة.