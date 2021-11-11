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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. مطار الملك عبد العزيز يوزع هدايا خاصة على المسافرين

مطار الملك عبدالعزيز
مطار الملك عبدالعزيز

أطلقت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وشركة مطارات جدة، اليوم، مبادرة لتوزيع 15 ألف شتلة من النباتات على المسافرين ومرتادي المطار، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر ومبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقام مدير عام مطار الملك عبدالعزيز عصام بن فؤاد نور بتوزيع الشتلات على المسافرين، بمشاركة عدد من المتطوعين والمهتمين في حماية البيئة، حسبما ذكر موقع "المواطن" السعودي.

وأوضح مدير عام المطار، أن هذه المبادرة تتزامن مع إطلاق سمو ولي العهد النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقًا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء المتوائمة مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة، وتتوافق أيضًا مع مبادرة أخضر مكة التي تسعى لإعادة تأهيل الغطاء النباتي في المنطقة وتنميته.

وأشار نور إلى أن المبادرة تعتمد على توزيع شتلات من نباتات خاصة تم إنتاجها في مشتل المطار الذي يعد أكبر مشتل في مطارات المملكة ويغذي المطار بمساحة ثلاثة ملايين متر مربع، ويحتوي على 500 نوع من النباتات والمزروعات المختلفة.

ويحتوي مشتل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على أشجار ذات أنواع محددة لا تستهلك الكثير من المياه التي تساهم في إعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري والعمل مع جميع الجهات المعنية والجمعيات والمهتمين لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التشجير.

يُذكر أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية، حيث تأتيان ضمن مساعي المملكة الجادة لتعزيز شراكتها إقليميًّا ودوليًّا، في مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها؛ حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي، بهدف الحفاظ على بيئة وصحة إنسان المنطقة والعالم.

السعودية مطار الملك عبدالعزيز رؤية 2030 السعودية الخضراء اخبار العالم

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