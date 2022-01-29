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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم القاهرة: لا شكاوى في امتحانات الشهادة الإعدادية

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة خلال الجولة

تفقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لجنة مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية لمتابعة سير امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية.


وكان في استقبله هاني زكريا مدير عام الإدارة ، ومحمد سليمان رئيس اللجنة ،
واطمأن على حسن سير عملية الامتحانات واستعدادها لاستقبال الطلاب، حيث أدى الامتحان باللجنة 421 طالبا في30  لجنة بالإضافة إلي لجنة خاصة وعدد 3 حالات دمج .

190481 طالبا يؤدون امتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية في القاهرة


 كما تفقد مدرسة البهية البرهانية الإعدادية بنات حيث يؤدي الامتحان  152 طالبة في 9 لجان بالإضافة إلي 8 حالات دمج.

 

و اطمأن  على أداء الطلبة والطالبات للامتحان وسألهم عن الامتحانات وكانت إجابة الطلبة مطمئنة، وتمني لهم  مزيدًا من التوفيق والنجاح.
 
وأشار مدير المديرية ، إلى أنه تم التنسيق مع الأحياء والجهات المعنية وفق توجيهات  محافظ القاهرة  اللواء خالد عبد العال لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة والمتابعة مع الشئون الصحية وتوفير زائر او زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة لمتابعة اي حالات مرضية أو حدوث طارئ ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة الامتحانات بها  وربط غرفة عمليات المديرية  مع غرفة عمليات المحافظة  والادارات التعليمية  للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوى.

 

كما تفقد مدير المديرية، اللجان قبل دخول الطلبة واطمأن علي جودة الإضاءة ومناسبة المقاعد للطلبة و توفير المناخ المناسب واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

 

وأكد مدير المديرية، أن إجمالي الطلبة الذين يؤدون الامتحان اليوم السبت
الموافق 29/1/2022  في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية 190481 طالب وطالبة موزعين على 757 لجنة 
وعدد 38حالة بمستشفى 57357 
من بينها 6 حالات من أبناء القاهرة.

 

كما تابع المطبعة السرية في الساعات الأولي من فجر اليوم كما لم تتلق  غرفة العمليات أية شكاوي حتي الآن.

القاهرة محافظة القاهرة الامتحان محافظ القاهرة الامتحانات غرفة عمليات امتحانات نصف العام

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