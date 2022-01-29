تعليم القاهرة: لا شكاوى في امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لجنة مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية لمتابعة سير امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية.



وكان في استقبله هاني زكريا مدير عام الإدارة ، ومحمد سليمان رئيس اللجنة ،

واطمأن على حسن سير عملية الامتحانات واستعدادها لاستقبال الطلاب، حيث أدى الامتحان باللجنة 421 طالبا في30 لجنة بالإضافة إلي لجنة خاصة وعدد 3 حالات دمج .



كما تفقد مدرسة البهية البرهانية الإعدادية بنات حيث يؤدي الامتحان 152 طالبة في 9 لجان بالإضافة إلي 8 حالات دمج.

و اطمأن على أداء الطلبة والطالبات للامتحان وسألهم عن الامتحانات وكانت إجابة الطلبة مطمئنة، وتمني لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.



وأشار مدير المديرية ، إلى أنه تم التنسيق مع الأحياء والجهات المعنية وفق توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة والمتابعة مع الشئون الصحية وتوفير زائر او زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة لمتابعة اي حالات مرضية أو حدوث طارئ ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة الامتحانات بها وربط غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات المحافظة والادارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوى.

كما تفقد مدير المديرية، اللجان قبل دخول الطلبة واطمأن علي جودة الإضاءة ومناسبة المقاعد للطلبة و توفير المناخ المناسب واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وأكد مدير المديرية، أن إجمالي الطلبة الذين يؤدون الامتحان اليوم السبت

الموافق 29/1/2022 في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية 190481 طالب وطالبة موزعين على 757 لجنة

وعدد 38حالة بمستشفى 57357

من بينها 6 حالات من أبناء القاهرة.

كما تابع المطبعة السرية في الساعات الأولي من فجر اليوم كما لم تتلق غرفة العمليات أية شكاوي حتي الآن.