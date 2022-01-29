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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هدوء تام في لجان اللغة الإنجليزية ضمن امتحانات صفوف النقل الثانوي الأزهري

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

يؤدي اليوم السبت، طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالقسم الأدبي والعلمي بالثانوية الأزهرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022.

ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان اليوم في مادة اللغة الأجنبية والإنشاء، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي الامتحان اليوم في مادة اللغة الأجنبية الأولى والإنشاء.

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الامتحان اليوم في مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثاني القسم الأدبي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.

وتشهد لجان الامتحانات اليوم، هدوءا تاما واستقرار في العملية الامتحانية، حيث انتهت لجان الفترة الصباحية وتبدأ بعد قليل، لجان الفترة المسائية، ويلتزم جميع الطلاب والمراقبون بالكمامة الطبية داخل اللجان.

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية


أصدرت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تنبيها بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021- 2022 لشيوخ المعاهد الثانوية، وعلى المختصين بشئون الطلاب بها "كاتب المعهد".

وشددت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة تجميع صورة شخصية حديثة لكل طالب من طلاب الشهادة الثانوية مقاس 4 × 6 مطبوع أسفلها اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد بمعرفة ستوديو التصوير، ويقوم مختص شئون الطلاب بالتأكد من شخصية الطالب، ثم يوقع على الصورة مع ختمها بخاتم المعهد (من الخلف).
 

ويتعاون مختص شئون الطلاب مع رائد التحول الرقمى لرفع صورة الطالب على نظام إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط التالي  azhar.gov.eg وذلك بعد التأكد من أن الصورة هي صورة الطالب المدون بياناته على الصفحة ويتحملوا جميعا المسئولية القانونية حيال وجود خطأ. 
 

وعلى شيخ المعهد أن يحتفظ بصور الطلاب الموقع عليها من كاتب المعهد والمعتمدة بخاتم المعهد في مظروف خاص بصورة سنوية للرجوع إليها عند الحاجة، وتطبق نفس الإجراءات على الطلاب المتقدمين للامتحان بنظام من الخارج، على أن يتم ذلك خلال شهر.
 

الثانوية الازهرية امتحانات الفصل الدراسي الأول اللغة الأجنبية القسم العلمي القسم الأدبي اللغة الاجنبية الاولى الإنشاء

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