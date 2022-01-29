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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

عواصف
عواصف

أثارت أسماء العواصف والتلقبات الجوية، موجة سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي بعد عاصفة هبة ، وعاصفة ياسمين، وكذلك إعصار حمادة، وكان اللافت للنظر تسمية تلك العواصف بأسماء نسائية وهو أمر لم يحدث من قبل حيث كانت تسمى العواصف والأعاصير بأسماء أخرى مختلفة أشهرها إعصار التنين وإعصار شاهين. 

وبعد حالة الطقس المتغيرة خلال الأيام الماضية، أصبح الحديث مستمراً عن عاصفة هبة وعاصفة ياسمين، كنوع من السخرية على تسمية العواصف بأسماء نسائية مثل هذه، باعتباره أمرا غريبا وغير متوقع مقارنة بـ عاصفة قرش الصحراء وعاصفة التنين ، ليبقى السؤال الحائر في أذهان الجميع، لماذا تم تسمية عاصفة هبة وعاصفة ياسمين بأسماء نسائية ؟

سر اسم عاصفة هبة وياسمين

الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف السر  وراء تسمية العواصف والتقلبات الجوية بأسماء نسائية والتي كان آخرها العاصفة هبة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" المسميات الخاصة بالعواصف والتقلبات الجوية كانت مرتبطة بأحداث سياسية، ولكي يتم فصلها عن تلك الأحداث تم الاستعانة بالأسماء النسائية، فالعواصف متقلبة مثل السيدات.

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حكاية أسماء العواصف النسائية

تعود قصة تسمية العواصف بأسماء نسائية إلى قصة تاريخية قديمة مرتبطة بأحوال الطقس والأعاصير التي شهدها النصف الأول من القرن العشرين، وتحديداً خلال فترة الحرب العالمية الثانية حيث كانت وحدات الجيش الأمريكي وقتها تطلق على العواصف أسماء زوجاتهم وبناتهم، كما كانوا يقومون بتسمية بعض العواصف والأعاصير بأسماء أشخاص مكروهين إذا اشتدت العاصفة، أي كان الأمر عشوائيا ونابعا من أهواء شخصية. 

لكن في عام 1950 تم إيقاف هذه السياسة وقرر مكتب الأرصاد الجوية الأمريكي تسمية العواصف بأسماء أخرى مختلفة منها Able وBaker وCharlie وDog وEasy ، وذلك بعد أن تشكلت العديد من العواصف في المحيط الأطلسي وسببت مشاكل ضخمة. 

استمرت أسماء العواصف كما هي على مدار 20 عاماً وتسبب ذلك في إحداث ارتباكاً لأن أسماء العواصف كانت متماثلة كل عام، حتى قرر مكتب الأرصاد الجوية الأمريكي عام 1979 استبدال أسماء العواصف الذكور والإناث وتغييرها كل 6 سنوات. 

أما في منطقة الحوض الأطلسي  فيتم استخدام أسماء إنجليزية وإسبانية وفرنسية، لكن لا يتم تسمية العواصف باسم شخص بعينه ولا يمكنك طلب تسمية إعصار باسمك، فهذه العملية برمتها تحت مسؤلية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

طريقة تسمية العواصف

تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تتكون من 25 عضوًا يمثلون أكثر من 120 دولة بتسمية العواصف والأعاصير والظواهر الجوية عن طريق استخدام ست قوائم بأسماء عواصف المحيط الأطلسي وشمال شرق المحيط الهادي، ويتم تغيير القوائم كل عام.

 أي أن قائمة أسماء عواصف عام 2022 ستكرر ذاتها عام 2028، وغالبا ما يتم تسمية العواصف بأسماء بشرية، ولا سيما أسماء النساء، وعندما يسبب الإعصار أضرارا جسيمة، يتم تغيير اسمه ووضع اسم يبدأ بالحرف نفسه، كما يشترط عند تسمية العواصف اختيار أسماء قصيرة وسهلة الفهم.

أغرب أسماء العواصف

عاصفة هبة وعاصفة ياسمين اللتين أثارتا الجدل ليستا حديثتين، بل هناك أسماء عواصف حدثت قديماً وتم تسميتها بأسماء نساء ورجال أيضاً وهي : 

هدى

زينة

ساندي

كاترينا

بيتر

روز

سام

سوفي

جوليان

هنري

بيل

إلسا

عاصفة هبة سر اسم عاصفة هبة وياسمين أسماء العواصف عاصفة ياسمين حالة الطقس قصة تسمية العواصف بأسماء نسائية

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