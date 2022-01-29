عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع الكهرباء عن مستشفى الغنايم المركزي بأسيوط

محافظة أسيوط
محافظة أسيوط

اندلع حريق بغرفة كهرباء مستشفى الغنايم المركزي بأسيوط مما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بالكامل وتوقف تقديم الخدمة .

تلقت مديرية امن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من إدارة النجدة بنشوب حريق بغرفة كهرباء مستشفى الغنايم المركزي وانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بشكل كامل .

إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط.. الجمال يفتتح استقبال الحروق وتوسعات عناية الحالات الحرجة

في أول أيامها.. محافظ أسيوط يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية

على الفور انتقل الى المستشفى ضباط المركز وإدارة هندسة كهرباء الغنايم وتبين انه حدث ماس كهربائي بالخط الأرضي مما أدى الى نشب حريق بغرفة كهرباء المستشفى مما تسبب في انقطاع الكهرباء وجاري العمل على إصلاحه .

أسيوط اندلاع حريق بأسيوط مستشفى الغنايم المركزي انقطاع الكهرباء ماس كهربائي امن اسيوط

موضوعات متعلقة

ماس كهربائي مفاجىء.. اشتعال النيران في سيارة خاصة بطنطا

ماس كهربائى يتسبب فى اندلاع حريق بشقة سكنية في قنا

ترشيحاتنا

قبل اجتماع السياسات النقدية..تعرف على سعر أعلى شهادات إدخار في البنوك

ناسا تستعين بطائرات متطورة للتحقق من خطورة عواصف الشتاء والتنبوء بها

بشرى من الأرصاد: شمس ساطعة وتحسن درجات الحرارة الأيام المقبلة ..فيديو

مدرب المنتخب عن لقاء ربع نهائي إفريقيا: "المغاربة متشائمين من مواجهة مصر"

نقيب المحامين:على الغرف التجارية وقف التعامل بالإيصالات القديمة في التصديق على العقود

الدفاع الجوية العراقية تتصدى لمسيرة بسماء محافظة صلاح الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

الخطيب يعتذر.. ومرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في كأس العالم

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد مصحوبة بموجة أمطار جديدة

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

احذر.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

4 بلطجية طعنوه حتى الموت.. وفاة نجل مدرب بلدية المحلة| تفاصيل مأساوية

الضرائب : استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

فيديو

سرقة وبلطجة.. كواليس مقتل ابن مدرب بلدية المحلة.. فيديوجراف

عادات لا يصدقها عقل.. أغرب قوانين الزواج في العالم

عاصفة ثلجية قوية وإعلان الطوارئ.. شاهد ما يحدث بعدد من الولايات الأمريكية

البطاطس تصبح سامة.. 10 أطعمة لا تضعها أبدا في الثلاجة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ