انقطاع الكهرباء عن مستشفى الغنايم المركزي بأسيوط

اندلع حريق بغرفة كهرباء مستشفى الغنايم المركزي بأسيوط مما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بالكامل وتوقف تقديم الخدمة .

تلقت مديرية امن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من إدارة النجدة بنشوب حريق بغرفة كهرباء مستشفى الغنايم المركزي وانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بشكل كامل .

على الفور انتقل الى المستشفى ضباط المركز وإدارة هندسة كهرباء الغنايم وتبين انه حدث ماس كهربائي بالخط الأرضي مما أدى الى نشب حريق بغرفة كهرباء المستشفى مما تسبب في انقطاع الكهرباء وجاري العمل على إصلاحه .