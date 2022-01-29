في أول أيامها.. محافظ أسيوط يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدرسة عصمت عفيفي الإعدادية بنات، اليوم السبت، للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان، مشددًا على تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



رافقه خلال الجولة ، محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجان الامتحانات بمدرسة عصمت عفيفي الإعدادية بنات واستمع إلى بعض الطلاب لمعرفة مدى سهولة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو عقبات.



وقال محافظ أسيوط، إن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام 90 ألف و320 طالبًا تقدم منهم للامتحان واستكملوا الأوراق والاستمارة الإلكترونية 84 ألفا و800 طالب وطالبة ويؤدون الامتحانات في 406 لجان موزعين علي مراكز المحافظة، والمتبقي لم يسددوا الرسوم، فضلًا عن طلاب الإعدادية المهنية يبلغ عددهم 10 آلاف و420 طالبا وطالبة ويؤدون الامتحانات في 47 لجنة.



فيما أعرب عدد من طلاب الشهادة الإعدادية، عن صعوبة النحو في مادة اللغة العربية، مؤكدين أن سؤال الإعراب والقصة كانوا صعبين، كما أن الامتحان يحتاج وقت كافي للإجابة عليه وأنه في مستوى الطالب المتوسط.

IMG-20220129-WA0012