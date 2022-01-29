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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان فشل في انتخاب خليفته| رئيس إيطاليا يوافق على البقاء لولاية جديدة

رئيس إيطاليا يوافق
رئيس إيطاليا يوافق على البقاء في منصبه لفترة ثانية

وافق رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعدما طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب.

وبعد فشل البرلمان الإيطالي في انتخاب خلف له، أعلنت ماريا ستيلا جيلميني وزيرة الشؤون الإقليمية أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب.

وتابعت  "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية، يظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها".

وكانت الأحزاب الإيطالية الممثلة في البرلمان قد فشلت في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ختام رابع جولة اقتراع ما خلق حالة من الغموض بشأن مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراجي وحكومته.

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ولم تتوصل الأحزاب في إيطاليا إلى اتفاق على مرشح بديل لدراجي، الذي كان يُخشى من أن يؤدي انتخابه رئيسا للجمهورية إلى سقوط الحكومة.

ويعد منصب رئيس الجمهورية في إيطاليا، منصبا فخريا، وجرت جولة الاقتراع الرابعة في قاعة مجلس النواب في روما، وقد امتنع خلالها ناخبو اليمين عن التصويت في حين صوت اليساريون بورقة بيضاء.

ولا يحظى أي تحالف سياسي حاليا بالأغلبية المطلقة في البرلمان الإيطالي، إلا أن كل الأحزاب، باستثناء تحالف اليمين المتطرف "فراتيلي ديطاليا"، تُشارك في التحالف الذي يترأسه دراجي.

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