تجديد حبس عصابة السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح 15 مايو، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع أمام البنوك.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك في القاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ملابساتها.

البداية كانت عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك في القاهرة.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من محاسب بشركة، مقيم بدائرة القسم ، قرر أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة المعادى وقيامه بركن السيارة ملكه أمام أحد المطاعم كائن بدائرة القسم، وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، وحال عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامى الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين للأجهزة الأمنية في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظة الجيزة.

وتم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزة أحدهما "بندقية آلية وطبنجة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - سيارة "ملك أحدهم" المُستخدمة فى الواقعة - 2 لوحة معدنية "مصطنعة" تُستخدم فى وقائع السرقة".