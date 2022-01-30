وزير الأوقاف يعقد مؤتمرًا صحفيا تحضيريا لمؤتمر "عقد المواطنة".. اليوم

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤتمرًا صحفيًّا تحضيريًّا اليوم الأحد 30 /1 /2022م في تمام الساعة (11) صباحًا.



يأتي ذلك في إطار الاستعداد بوزارة الأوقاف لمؤتمر الشئون الإسلامية الذي سيعقد في الفترة من (12 – 13) فبراير 2022 تحت عنوان : “عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي”.

أعلنت وزارة الأوقاف محاور المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" ، وذلك بإضافة محور جديد هو : "عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات" .

محــاور مؤتمـــر المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية





وجاءت محاور المؤتمر الدولي في دورته الـ 32 كالأتي:

المحــــور الأول:

مشــــروعية الــدولة الوطــــنية.

المحــور الثاني :

ضـــوابط عقـــد المواطـــنة.

المحــور الثالث :

عقــد المواطـــنة بين الحقـــوق والواجـــبات

المحــور الرابع :

التســــامح الدينـــي.

المحــور الخامس :

مكـــانة المـــرأة في الدولة الوطـــنية.

المحــورالسادس :

عقــد المواطـــنة والحمـــاية الاجتمــاعية .

المحــور السابع :

عقـــد المواطـــنة وأثـره في تحقــيق الأمــن المجتمعـــي .

المحــور الثامن :

التــزام عقـــد المواطنــة وأثـره في تحــقيق الســلام العالمـــي.