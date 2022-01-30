وزير الأوقاف يعقد مؤتمرًا صحفيا تحضيريا لمؤتمر "عقد المواطنة".. اليوم

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤتمرًا صحفيًّا تحضيريًّا اليوم الأحد 30 /1 /2022م في تمام الساعة (11) صباحًا.
يأتي ذلك في إطار الاستعداد بوزارة الأوقاف لمؤتمر الشئون الإسلامية الذي سيعقد في الفترة من (12 – 13) فبراير 2022 تحت عنوان : “عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي”.
أعلنت وزارة الأوقاف محاور المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" ، وذلك بإضافة محور جديد هو : "عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات" .
محــاور مؤتمـــر المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية
وجاءت محاور المؤتمر الدولي في دورته الـ 32 كالأتي:
المحــــور الأول:
مشــــروعية الــدولة الوطــــنية.
المحــور الثاني :
ضـــوابط عقـــد المواطـــنة.
المحــور الثالث :
عقــد المواطـــنة بين الحقـــوق والواجـــبات
المحــور الرابع :
التســــامح الدينـــي.
المحــور الخامس :
مكـــانة المـــرأة في الدولة الوطـــنية.
المحــورالسادس :
عقــد المواطـــنة والحمـــاية الاجتمــاعية .
المحــور السابع :
عقـــد المواطـــنة وأثـره في تحقــيق الأمــن المجتمعـــي .
المحــور الثامن :
التــزام عقـــد المواطنــة وأثـره في تحــقيق الســلام العالمـــي.