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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قصير.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهورعبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابة بفستان قصير مكشوف باللون البيج، ما حاز  على إعجاب متابعيها.

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وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد تعافيها من فيروس كورونا من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتبت هنا الزاهد: "الحمد لله سلبي کورونا ومبسوطة جدا بردود افعالكوا على مسلسل "أنا وهي" و المشاهدات العالية على المسلسل.".

وأضافت هنا الزاهد :"شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية “هند” شكرا لكل الناس اللي كلمتني بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دى".

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