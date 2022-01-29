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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو كوميدي.. هنا الزاهد تمازح زوجها من السيارة

صدى البلد

مازحت الفنانة هنا الزاهد زوجها أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت هنا الزاهد فيديو مضحكا  لزوجها احمد فهمي وهو نائما من السيارة .

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وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد تعافيها من فيروس كورونا من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتبت هنا الزاهد: "الحمد لله سلبي کورونا ومبسوطة جدا بردود افعالكوا على مسلسل "أنا وهي" و المشاهدات العالية على المسلسل.".

وأضافت هنا الزاهد :"شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية “هند” شكرا لكل الناس اللي كلمتني بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دى".

 

 

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