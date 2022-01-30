إعلامي مغربي: مباراة أسود الأطلسي ومصر فى ربع نهائي كان2021 ستكون صعبة

أكد الكاتب الصحفي المغربي عبد العزيز بولبودالي، بجريدة “الاتحاد الاشتراكي” المغربية، أن مباراة مصر والمغرب الليلة فى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة.

ويلتقى فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، الأحد، منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، نظيره منتخب المغرب فى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.

وقال عبد العزيز بولبودالي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “أكيد هي مباراة لن تكون سهلة بالنسبة للمنتخبين معا بالنظر إلى ما يمتلكانه من مقومات فنية وتكتيكية جد محترمة”.

وتابع: “هذا بالإضافة إلى كونهما يتوفران على لاعبين بمهارات فنية وبدنية ممتازة ومدربين من المستوى العالي”.

وأضاف: “أعتقد أن مدربي المنتخبين سيعتمدان على تحصين خط الدفاع والوسط حتى لا تكون هناك مساحات أمام المهاجمين، ولن يغامرا بفتح اللعب وسيفضلا اللعب بتركيز وبدون اندفاع”.

واستطرد: “هذه الرؤية الفنية تليق جدا بالمنتخب الوطني المصري الذي شاهدناه في المباريات السابقة كيف نجح لاعبوه في بسط هذه الطريقة في اللعب وانتظار المرتدات السريعة عبر تحركات محمد صلاح أو مرموش”.

وقال ايضا: “في الوقت الذي كان منتخب المغرب يفضل في مبارياته السابقة امتلاك زمام الأمور من البداية والتوجه نحو بناء العمليات من خط الدفاع مرورا من خط الوسط ثم الهجوم بمساندة قوية من طرف الظهير الأيمن أشرف حكيمي”.

وأكمل: “ولا أظن أن المدرب خاليلوزيتش سيحافظ أمام مصر على ذلك النهج في اللعب وهو يدرك طبعا أنه بواجه منتخبا عنيدا وقويا عادت لصفوفه وللاعبيه روحه الجماعية التي افتقدها لفترة طويلة خلقت حينها بعض الشك لدى أنصاره”.

واختتم حديثه قائلا: “من جانبه، سيلعب المنتخب الوطني المغربي بعزيمة قوية من أجل التأهل إلى دور نصف النهائي، والذي لم يتأهل له منذ دورة تونس 2004”.

وشهدت مواجهات المنتخبين تفوق منتخب المغرب على الفراعنة الكبار فى تصفيات المونديال وأمم أفريقيا.

“صدى البلد” يستعرض ملخص نتائج مباريات مصر والمغرب فى المباريات الرسمية ببطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى تصفيات كأس العالم.

فوز المغرب 3-0 فى تصفيات كأس الأمم 1972

فوز مصر 3-2 فى تصفيات كأس الأمم 1972

فوز المغرب 2-1 فى المجموعة النهائية لكأس الأمم 1976

فوز المغرب 2-0 فى مباراة المركز الثالث لكأس الأمم 1980

فوز المغرب 1-0 فى تصفيات كأس العالم 1982

تعادل 0-0 فى تصفيات كأس العالم 1982

تعادل 0-0 فى تصفيات كأس العالم 1986

فوز المغرب 2-0 فى تصفيات كأس العالم 1986

فوز مصر 1-0 فى دور الثمانية لكأس الأمم 1986

تعادل 0-0 فى تصفيات كأس الأمم 1994

تعادل 1-1 فى تصفيات كأس الأمم 1994

تعادل 1-1 فى تصفيات كأس الأمم 1998

فوز المغرب 1-0 فى تصفيات كأس الأمم 1998

فوز المغرب 1-0 فى دور المجموعات لكأس الأمم 1998

تعادل 0-0 فى تصفيات كأس العالم 2002

فوز المغرب 1-0 فى تصفيات كأس العالم 2002

تعادل 0-0 فى دور المجموعات لكأس الأمم 2006

فوز مصر 1-0 فى دور الثمانية لكأس الأمم 2017

ومن المقرر أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، بتشكيل متوقع أمام المغرب جاء على النحو التالي:

محمد أبو جبل، وأحمد فتوح وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم، وعمر كمال وعمرو السولية ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومصطفى محمد، وعمر مرموش.