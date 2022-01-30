أسرع من الصوت 16 مرة.. تفاصيل حول إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا

كشف مصدر عسكري كوري جنوبي، اليوم الأحد، أن السرعة القصوى للصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، تصل إلى 16 ماخ.

وأضاف المصدر لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا، تم إطلاق الصاروخ بزاوية عمودية تقريبا. وبلغت سرعته القصوى 16 ماخ، أي أنه طار بسرعة أسرع بـ 16 مرة من سرعة الصوت".

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق مسافة 800 كيلومترا على ارتفاع 2000 كيلومتر.

ويعتقد الجيش الكوري الجنوبي، على أساس البيانات التي تلقاها، أنه تم إطلاق صاروخ متوسط ​​المدى من طراز Hwaseong-12، والذي تم عرضه لأول مرة علنا في العرض العسكري في 14 أبريل 2017.

وتُمثّل عملية الإطلاق هذه، سابع اختبار للأسلحة تُجريه بيونج يانج هذا العام.

وعلى أثر ذلك، عقد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني.

وخلال الاجتماع، تلقى مون جيه إن، تقريرا قدمه رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، وون إن تشيول، حول إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصاروخ، وراجع مع المجتمعين أوضاع الأمن الوطني وأوضاع الاستعداد، وفقا لما ذكره المكتب الرئاسي في بيان صحفي.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: "إن إطلاق كوريا الشمالية اليوم يشبه ما حدث في عام 2017، عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى، ومن ثم صاروخا باليستيا طويل المدى مما صعد التوتر".

وحذر من أن "ذلك يعد تحديا لمساعي المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق السلام والاستقرار وحل القضية دبلوماسيا، وتصرفا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".