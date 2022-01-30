ضبط 3 أشخاص بحوزتهم قارورة فخارية يشتبه فى أثريتها بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) ، حال إستقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" وبحوزتهم (قطعة يشتبه فى أثريـتها عبارة عن قارورة فخارية – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم إعترف أحدهم بعثوره على المضبوطات ، بنطاق مركز شرطة العياط بالجيزة ، وتقابله مع باقى المتهمين بقصد التوسط فى بيعها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.