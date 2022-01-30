رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة تشكر الملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية على تكريمها

وجهت بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي والمغربي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الشكر للجنة العليا للملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية وجامعة الدول العربية على تكريمها بجانب بطلات المغرب من قبل الملتقى في نسخته الأولى، والمقرر إقامتها في جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022.

واعتبرت "بشرى حجيج" رئيس لجنة المرأة بالاتحاد العربي للكرة الطائرة، تكريم أسماء قيادية وبطلات في المؤتمر، بمثابة اعتراف بالمرأة العربية وجهودها إلى جانب شقيقها الرجل في سبيل تطوير الرياضة العربية.

من جهة آخرى أشادت حجيج بالمرأة العربية وحنكتها في الإدارة الرياضية، موضحة أن وصولها لمراكز القرار العربي و الدولي ، ليس صدفة ، بل ثمرة طموح مشروع في حسن تمثيل صورة المرأة العربية المتسلحة بالعلم والدارسة لواقع ومتطلبات الممارسة الرياضية، والمعتمدة على رصيدها من تجربتها الشخصية كممارسة للرياضة.

كما اعتبرت "حجيج" الملتقى فرصة لتبادل الخبرات العربية ووقفة حقيقية لاستشراف المستقبل بعيون القيادات النسائية الوازنة الحاضرة للخروج بتوصيات تطبق على أرض الواقع و الهدف منها تطوير الرياضة العربية بتكوين جيل جديد قادر على العطاء ، حامل للمشعل، لافتة إلى أن تكريم بطلات أولمبيات سابقات سيكون حافزا للجيل الجديد لبذل المجهود من أجل الوصول لبوديوم التتويج الأولمبي.

واختتمت بشرى حجيج ،اللاعبة السابقة للكرة الطائرة ،حديثها بتوجيه الشكر لكل من ضم اسمها للائحة مكرمات المؤتمر ،كما وجهت الشكر لرئيس الملتقى خالد الهميم و لكل رجل داعم للمناصفة و للمرأة بصفة عامة .

ويعقد ملتقى رياضة المرأة العربية في جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022 في نسخته الأولى ، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربيات.

كما سيتم خلال الملتقى تكريم القيادات النسائية الرياضية في مختلف الدول العربية وتكريم اللاعبات العربيات الحاصلات على ميداليات أولمبية.