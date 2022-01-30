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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابات دموية.. اتهام نجم مانشستر يونايتد بالاعتداء الجسدى علي صديقته.. والنادي يرد

جرينوود وصديقته
جرينوود وصديقته

يواجه ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتهامات بالاعتداء على صديقته هارييت روبسون، في واقعة أثارت الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

 

ونشرت هارييت روبسون صديقة جرينوود، صورًا وفيديو وتسجيلات صوتية على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" اليوم، توضح خلالها العنف التي تعرضت له من لاعب اليونايتد.

 

وظهرت هارييت روبسون في الصور والفديوهات التي نشرتها، بإصابات دموية في وجهها وجسدها.

 

وحول هذا الأمر، أصدر مانشستر يونايتد، بيانا رسميا حيث قال فيه: "نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي".

 

وتابع: "لن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق، إن مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

ميسون جرينوود جرينوود مانشستر يونايتد الإنجليزي هارييت روبسون مانشستر يونايتد

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