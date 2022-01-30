محافظة القاهرة تنظم ورشة عمل للحرفيين بحديقة الأزهر

ضمن الحرف التراثية..

نظمت محافظة القاهرة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال المحافظ بالتعاون مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، أول ورشة عمل ضمت مجموعة من الحرفيين في الأويما والخيامية والأرابيسك وصناعة السبح والزجاج والنحاس والخشب والحلي والذهب وتطعيم المعادن بالفضة وذلك في قاعة جمعية مظلة بحديقة الأزهر.



وتأتى الورشة التي شارك فيها أكثر من ٣٠ حرفيًا ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية والذي تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو ٢٠٠٣ ( صون التراث الثقافي غير المادي).



وشملت الورشة عدة محاضرات للتعريف بالاتفاقية وأهمية الحفاظ على الفنون الحرفية التقليدية قدمتها د. فاطمة مصطفى خبير اليونسكو المعتمد و د. خالد حسين الخبير في التراث الثقافي غير المادي.