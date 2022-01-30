البنتاجون: مستعدون للتفاوض مع كوريا الشمالية دون شروط

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية، عن استعدادها للتفاوض مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، وذلك رغم تنفيذ كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة مؤخرا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي عبر قناة "فوكس نيوز" إن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع عن كثب التحديات الناجمة عن بيونغ يانغ في شبه الجزيرة الكورية، وبالتنسيق الوثيق مع حلفاء واشنطن مثل كوريا الجنوبية واليابان.

ولفت المتحدث إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أدانت التجربة الصاروخية الأخيرة التي نفذتها بيونج يانج مؤخرا، مشددا على أنها تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال: "علينا التأكد من أن حلفاؤها في شبه الجزيرة الكورية قويون، ولا نزال ملتزمين بجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية، ولا نزال ملتزمين بالتفاوض الدبلوماسي. أكدنا لبيونج يانج أننا مستعدون للجلوس حول الطاولة دون شروط مسبق لإجراء حوار من هذا النوع".

في الوقت نفسه، شدد كيربي على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة "على الاستعداد عسكريا في شبه الجزيرة والمنطقة إذا قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اتباع طريقة مختلفة".

وأكدت كوريا الجنوبية اليوم "الأحد" أن جارتها الشمالية أطلقت ما يعد صاروخا باليستيا متوسط المدى على ارتفاع 2000 كم باتجاه بحر اليابان، وهو قطع مسافة 800 كم، ويعد ذلك سابع عملية إطلاق تنفذها بيونج يانج منذ مطلع الشهر الجاري.