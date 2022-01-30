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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أميرة أبوشقة: التوجه الرئاسي بالانتهاء من القضايا يحمي الأسرة المصرية

النائبة أميرة ابوشقة
النائبة أميرة ابوشقة

أشادت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي في اجتماعه مع وزير العدل اليوم والخاصة بضرورة انجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، حيث وجه بإنهاء قضايا الخلع والنفقة والطلاق خلال عام، مؤكدة أن التوجه الرئاسي هدفه دعم الأسرة المصرية من خلال الحفاظ علي مستقبل الأجيال القادمة ، واستكمال مظلة الحماية التي أطلقتها الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية.

وأضافت أميرة أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الرئيس السيسي لمس جوهر المشكلة في التشديد علي قيام وزارة العدل والمحاكم بدورها في الحفاظ علي نسيج الأسرة لما له من بعد قومي لإعداد أجيال قادرة علي الحفاظ علي الهوية المصرية والحفاظ علي تماسك المجتمع.

وتابعت أميرة أبو شقة، أن عرض وزير العدل للجهود التي تقوم بها الوزارة للتقليل من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، هي مساعي حميدة تصب في مصلحة الوطن ، وترمي الي اهداف استراتيجية بأبعاد كبيرة هدفها دعم المواطن والحفاظ علي الهوية المصرية من خلال الحفاظ علي الأجيال القادمة، بعيداً عن شبح التشرد والضياع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تابع مع وزير العدل المستشار عمر مروان، جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة.

ووجه الرئيس، بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

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