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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمال شعبان بعد مباراة مصر والمغرب: الحكم متحيز والخصم عنيد

صدى البلد

هنأ جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، المنتخب الوطني عقب تخطيه نظيره المغربي في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا؛ وتأهله لدور نصف النهائي.

وقال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الشعب المصري كان في حاجة لهذه الفرحة، مؤكدًا أن المنتخب المصري استطاع تخطي المغرب رغم التحديات الكبيرة التي واجهته".

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن الحكم متحيز بجنون والخصم كان عنيدا ، والفار متواطئ، وظهر المعدن المصري الأصيل، مضيفا:"المعدن المصري الأصيل ظهر النهاردة؛ بوجه التحية للمنتخب وعلى رأسهم مو صلاح.

وأشار إلي أن أخلاق محمد صلاح تجعله أفضل لاعب في العالم، ناصحًا أصحاب القلوب الضعيفة بعدم متابعة المباريات المقبلة بسبب الانفعال.

برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى جمال شعبان المنتخب الوطني محمد صلاح

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