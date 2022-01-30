توفيق السيد: التحكيم صعب جدًا في إفريقيا.. وحكم مباراة المغرب موجَّه

هنأ توفيق السيد، الحكم الدولي، المنتخب الوطني عقب تخطيه نظيره المغربي في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا؛ وتأهله للدور نصف النهائي الذي سيلتقي فيه نظيره الكاميروني.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن ركلة الجزاء صحيحة بعد العودة لتقنية الفار؛ مؤكدًا أن حكم المباراة «عمل كل شيء في الدنيا علشان يخسرنا. وعمل فاولات من كل حتة».

وأضاف أن التحكيم يدار في إفريقيا بعشوائية «وهذا الحكم موجه؛ التحكيم صعب جدًا في إفريقيا»، مؤكدًا أن حكم مباراة منتخب مصر والمغرب ارتكب أخطاء كثيرة «احنا عاوزين الحق؛ والنهاردة العدالة مش موجودة؛ كسبنا بعرقنا وشقانا».

ولفت إلى أن «3 أو 4 حكام هما المسيطرين على التحكيم في إفريقيا»، مؤكدًا أن منتخب مصر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وتمنى أن يكون فيكتور جوميز هو حكم المبارة المقبلة للمنتخب المصري.