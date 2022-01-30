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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يحتفل مع عمرو دياب بفوز منتخب مصر على المغرب.. شاهد

عمرو دياب وميدو
عمرو دياب وميدو

حرص الاعلامي احمد حسام ميدو علي الاحتفال بفوز الفراعنة علي منتخب المغرب والتأهل إلي نصف نهائي أمم أفريقيا.

 

ونشر ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" صورة له برفقة الهضبة عمرو دياب ومجموعة من اصدقائة وعلق قائلا " ‏مبروك لرجال مصر"


تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.


وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

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احمد حسام ميدو عمرو دياب احتفال منتخب مصر المغرب

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