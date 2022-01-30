ناقد رياضي: المنتخب رجع "ينيم" القارة من المغرب..وأبو جبل يغيب المباراة القادمة

هنأ الناقد الرياضي، أحمد عبد الباسط، المنتخب الوطني عقب تخطيه نظيره المغربي في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا؛ وتأهله لدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية؛ تمهيدًا للقاء الكاميرون.

وقال عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب «رجع ينيم القارة من المغرب» لافتًا إلى أن الحماس عاد للفريق مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المدرب الفني كارلوس كيروش وعد بأن يغير مستوى الفريق وأوفى بذلك.

وأضاف أن محمد صلاح تعرض للضرب في هذه المباراة، مشيدًا بأداء كيروش الذي أدار المباراة بكفاءة عالية، وكذلك فتوح الذي تمكن من السيطرة على حكيمي «عملوا ملحمة تقول إن إحنا أبطال القارة».

وتابع أن أبو جبل تعرض لمشكلة في العضلة الضامة «وقعته ماكانتش مظبوطة، وبكرة هيتعمل أشعة لحجازي وأبو جبل»، مشيرًا إلى أن أحمد حجازي لديه شد «أبو جبل والشناوي ممكن مايكونوش موجودين المباراة القادمة»، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يلعب محمد صبحي المباراة المقبلة أمام الكاميرون.

وأوضح أن تغييرات كارلوس كيروش «تستاهل 10\10»، موضحًا أن الحكم كان سيئًا «اللمسة بفاول علينا؛ وربنا عالم إن لعيبتنا رجالة»، والحكم حاول إقصاء الفراعنة من البطولة، لافتًا إلى أن منتخب مصر عاد من جديد.

وعن كيروش، أوضح أنه وجّه الشكر للجمهور واللاعبين، موضحًا أنه «قد يتم تجهيز الشناوي؛ وده ممكن يؤثر عليه في المشاركة بمباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية»، مؤكدًا أن الاحتفالات بالفوز ما زالت جارية.