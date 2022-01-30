عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: المنتخب رجع "ينيم" القارة من المغرب..وأبو جبل يغيب المباراة القادمة

صدى البلد

هنأ الناقد الرياضي، أحمد عبد الباسط، المنتخب الوطني عقب تخطيه نظيره المغربي في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا؛ وتأهله لدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية؛ تمهيدًا للقاء الكاميرون.

وقال عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب «رجع ينيم القارة من المغرب» لافتًا إلى أن الحماس عاد للفريق مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المدرب الفني كارلوس كيروش وعد بأن يغير مستوى الفريق وأوفى بذلك.

وأضاف أن محمد صلاح تعرض للضرب في هذه المباراة، مشيدًا بأداء كيروش الذي أدار المباراة بكفاءة عالية، وكذلك فتوح الذي تمكن من السيطرة على حكيمي «عملوا ملحمة تقول إن إحنا أبطال القارة».

وتابع أن أبو جبل تعرض لمشكلة في العضلة الضامة «وقعته ماكانتش مظبوطة، وبكرة هيتعمل أشعة لحجازي وأبو جبل»، مشيرًا إلى أن أحمد حجازي لديه شد «أبو جبل والشناوي ممكن مايكونوش موجودين المباراة القادمة»، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يلعب محمد صبحي المباراة المقبلة أمام الكاميرون.

وأوضح أن تغييرات كارلوس كيروش «تستاهل 10\10»، موضحًا أن الحكم كان سيئًا «اللمسة بفاول علينا؛ وربنا عالم إن لعيبتنا رجالة»، والحكم حاول إقصاء الفراعنة من البطولة، لافتًا إلى أن منتخب مصر عاد من جديد.

وعن كيروش، أوضح أنه وجّه الشكر للجمهور واللاعبين، موضحًا أنه «قد يتم تجهيز الشناوي؛ وده ممكن يؤثر عليه في المشاركة بمباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية»، مؤكدًا أن الاحتفالات بالفوز ما زالت جارية.

محمد صلاح منتخب مصر أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى المنتخب الوطني صدى البلد

ترشيحاتنا

إلهام شاهين: فكرت في اعتزال الفن بعد فيلم يوم للستات

آيفون الغلابة بـ 1300 جنيه فقط.. متوفر بـ 4 ألوان

إلهام شاهين: مخرج حظر تجول خبيث وخلاني أزعل من أمينة خليل

على سبيل الإعارة.. رئيس باشاك شهير يعلن ضم تريزيجيه من أستون فيلا

أوكرانيا تدعو روسيا لسحب قواتها فورا من الحدود

50 ألف زائر في رايع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

آخر تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

بهدف وأسيست.. محمد صلاح رجل مباراة مصر والمغرب

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

الأهلي يستعيد محمد عبدالمنعم من فيوتشر

مشادات بين لاعبي منتخب مصر والمغرب والحكم يتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

فيديو

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ