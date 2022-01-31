تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا نحو جارتها الجنوبية

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى، قطع مسافة 800 كيلومتر.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إنها: "رصدت إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا متوسط المدى بزاوية عالية نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف البيان: "قطع الصاروخ مسافة 800 كيلومتر وطار على ارتفاع ألفي كيلومتر".

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الكورية والأمريكية تجريان تحليلات تفصيلية للتوصل إلى باقي المعلومات بدقة.

وذكرت وسائل الإعلام أن: "الحكومة ترى أن الصاروخ باليستي متوسط المدى، وقد يكون ضمن إطلاق تجريبي لصواريخ فرط صوتية".

وعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني، ووصف الوضع بأنه "انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".

يذكر أنها هي المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ سبع مرات متتالية منذ تولي كيم جونج أون الحكم في نهاية عام 2011.