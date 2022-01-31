أحمد العوضي بعد الفوز على المغرب : الكاس بتاعنا

حرص الفنان احمد العوضي علي الاحتفال بفوز الفراعنة علي منتخب المغرب والتأهل إلي نصف نهائي أمم أفريقيا.

ونشر أحمد العوضي صورة للاعب محمد صلاح اثناء المباراة من خلال حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" وعلق قائلا : ان شاء الله الكاس بتاعنا" .



تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.



وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.