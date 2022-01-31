حورية فرغلي : بعت فيلتي والعمليات كلفتني 5 ملايين جنيه

كشفت الفنانة حورية فرغلي، أنها تحملت الكثير من التكاليف في رحلتها العلاجية وفقدت الكثير من ممتلكاتها قائلة : "بعت ڤيلتي والعمليات اتكلفت 5 ملايين جنية وعملت 17 عملية جراحية، وعمري في حياتي ما طلبت حاجة من أبويا ولا أمي.



وكشفت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONأنها كانت تركب حصاناً بدون سرج ولجام وأثناء قيامها بربط شعرها سقطت على وجهها حيث سقطت وأصبحت بإنزلاق غضروفي " ديسك" بسبب السقطة.



وكشفت فرغلي عن إجراء عملية جراحية أولى لها جعلت أنفها مشوهاً قائلة : "قالولي إزاي تحطي عظمة في مناخير نحن نستخدم الغضافير والمسمار كان كبير عضم ومسمار في مناخيري، واضطريت أشيلهم تاني بسبب التلوث الناشيء عن المسمار وذهبت للندن أزلت العظمة والمسمار ومع الوقت بدأت اظبط ماحدث.

وذكرت أن أصعب اللحظات في رحلتها العلاجية خلال خمس سنوات الماضية أنها افتقدت نفسها حيث أن لحظة مرت عليا لما كانت عندما قررتت أن تشاهد نفسها مجدداً في المراة ".



وذكرت أن أكثر الفنانين الذي دعموها في رحلة علاجها هم : نبيلة عبيد وسهير رمزي وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان قائلة : " كلهم كانوا بيكملوني في الأزمة اللي تعرضت ليها وقالولي إنتي شكلك حلو ومتفقديش ثقتك في نفسك".