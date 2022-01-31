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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي : بعت فيلتي والعمليات كلفتني 5 ملايين جنيه

حورية فرغلي
حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، أنها تحملت    الكثير من التكاليف في رحلتها العلاجية وفقدت الكثير من ممتلكاتها  قائلة : "بعت ڤيلتي والعمليات اتكلفت 5 ملايين جنية وعملت 17 عملية جراحية، وعمري في حياتي ما طلبت حاجة من أبويا ولا أمي.


وكشفت  في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONأنها   كانت   تركب  حصاناً بدون   سرج ولجام وأثناء قيامها بربط شعرها سقطت  على وجهها  حيث سقطت وأصبحت بإنزلاق غضروفي " ديسك" بسبب السقطة.

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وكشفت  فرغلي  عن  إجراء عملية جراحية أولى لها جعلت أنفها مشوهاً قائلة : "قالولي إزاي  تحطي  عظمة في مناخير  نحن نستخدم  الغضافير والمسمار  كان كبير   عضم ومسمار في مناخيري، واضطريت أشيلهم تاني بسبب التلوث الناشيء عن المسمار وذهبت للندن  أزلت العظمة والمسمار   ومع الوقت بدأت  اظبط  ماحدث.

 

وذكرت أن أصعب اللحظات في رحلتها   العلاجية خلال خمس سنوات الماضية أنها  افتقدت نفسها حيث   أن لحظة مرت عليا لما كانت عندما قررتت أن تشاهد نفسها مجدداً في المراة ".

 


وذكرت   أن أكثر الفنانين الذي دعموها  في رحلة علاجها هم : نبيلة عبيد وسهير رمزي وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان قائلة : "  كلهم كانوا بيكملوني في الأزمة اللي تعرضت ليها وقالولي إنتي شكلك حلو ومتفقديش ثقتك في نفسك".

حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي كلمة أخيرة لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي انزلاق غضروفى

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