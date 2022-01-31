حورية فرغلي: عندي مرض وراثي.. وحاولت تبني طفل أكثر من مرة

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها تعاني من عيب خلقي منذ ولادتها يعيق فكرة الإنجاب لديها،قائلة : " أنا مخلوقة ورحمي ميشلش طفل، كان عندي أمر وراثي "



واسترسلت “حورية فرغلي” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”:" الطبيب المعالج نصحني بضرورة وسرعة الزواج والإنجاب في الفترة مابين 30-40 سنة وفي أعقاب ذلك يتم إزالة رالرحم، متابعة: الآن بلغت الـ 44 عاماً ولم أستطع الاقدام على خطوة إزالة الرحم"..





وأضافت:" حاولت اللجوء للتبني الفترات السابقة، متابعة: تبنيت ولد صغير وكان مبيسمعش ولا بيشوف، وحاولت اتبناه لكنهم رفضوا عشان أنا مش متجوزة.. انا حبيته عشان أول مادخلت الملجأ جري عليا رغم أنه مش بيسمع وحضني".



واصلت : " كان فيه واحدة شغالة عندي وحامل من شاب سنغالي وهرب وتركها بعدما نما لعلمه حملها وقررت معها الاحتفاظ بالطفل ورعايته وحدث بالفعل وتعلقت بالطفل ولكنها هربت بالطفل".









