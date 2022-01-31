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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حورية فرغلي : مؤمنة بالسحر واتمنى أداء شخصية حتشبسوت

حورية فرغلي
حورية فرغلي

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها مؤمؤنة بالسحر، متابعة:" بصدق في السحر والأعمال.. وبعد ساحرة الجنوب اتلعنت ولقيت ناس عاملين لي سحر ولكن معرفش مين".



كشفت “حورية فرغلي” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” أن أبرز ماتعلمته في رحلتها القاسية  أن لا تنتظر الحب من أي شخص، قائلة : " اتعلمت مستناش الحب من أي حد ولا أي حاجة من أي حد".


وذكرت أن حلم حياتها  أن تؤدي عمل تقوم فيه ببطولة شخصية " حتشبسوت "    قائلة : "  حلم حياتي أعمل دور حتشبسوت أو الأميرة ذات الهمة.. وبعدها ممكن أقعد في البيت مشتغلش خالص".


وأوضحت أنها في الوقت الراهن  تكعف على فيلم  سيتم تصويره في أعقاب شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأعمال في طليعتها مسلسل وفيلم أخر وأيضاً مسلسل 15 حلقة لكنه في مرحلة الكتابة".
 


 


 

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