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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. محافظة القاهرة تنظم ندوة بمناسبة عيد الشرطة

الشرطة المصرية -
الشرطة المصرية - أرشيفية

تقيم  محافظة القاهرة اليوم ندوة  تثقيفية تحت رعاية وبحضور  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمناسبة الذكري الـ70 لعيد الشرطة تحت عنوان " عيد الشرطةالسبعين..عطاء ..تضحية .. وفاء بالعهد .

ويشارك في الندوة  كل من الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية واللواء فاروق المقرحي مساعد أول وزير الداخلية السابق وعضو مجلس الشيوخ ، واللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات السابق ،والإعلامي جمال الشاعر وذلك  بقاعة الاجتماعات  الكبري بديوان عام محافظة القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن عيد الشرطة يحمل ذكرى عظيمة سجلت صفحة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصري والتى ستظل دائماً وأبدا رمزاً للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة.

وتابع أن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة وهامة في تاريخ مصر حيث صمد رجال الشرطة في معركة الاسماعيلية ضد قوات الاحتلال ليكتبوا نموذجا وطنيا للوطنية في التضحية تلك الذكرى الخالدة التي سطرها التاريخ دفاعا عن أمن واستقرار الوطن لرجال الشرطة مؤديين واجباتهم ومسئوليتهم الوطنية على مر العصور في مواجهة الارهاب والقضاء عليه ومحاربة الفكر المتطرف قدموا خلالها شهداء خلدهم التاريخ هدفهم تحقيق الامن والاستقرار لمصر تحت قيادة حكيمة وطنية.

ونوه إلى أن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته ورفعته وحفظه.. موجهاً التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة، والقوات المسلحة كما وجه التحية للمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا فى سبيل الوطن.

كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية ، لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، كما وجه التحية والتقدير لأسرهم لما يقدموه من تضحيات لمساندة أبنائهم فى أداء واجبهم نحو وطنهم.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

 

القاهرة محافظ القاهرة ندوة تثقيفية عيد الشرطة الشرطة مفتي الديار المصرية

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