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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة على الهجوم الحوثي ضد الإمارات

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أدانت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير على الإمارات، مؤكدة أنه لا يزال الحوثيون يشنون هجمات تهدد المدنيين.

وكانت أعلنت دولة الإمارات، أمس الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه البلاد.

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عقب الهجوم الحوثي.. رويترز تكشف مصير زيارة رئيس إسرائيل في الإمارات

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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه الإمارات

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان "اعتراض وتدمير دفاعها الجوي  صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".

وتابعت: "نجحت قواتنا الجوية و قيادة التحالف في تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".

كما أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأهابت الدفاع الإماراتية بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.
 

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