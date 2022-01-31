توفيا بالسم .. التفاصيل الكاملة لمصرع شقيقين بظروف غامضة فى القليوبية

أمرت نيابة قسم أول بنها فى القليوبية بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثتى شقيقين توفيا داخل مسكنهما بمنطقة الشدية بدائرة المركز فى ظروف غامضة، والتصريح بالدفن عقب ذلك

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين للوصول لكشف الواقعة وغموضها.

من ناحية اخرى توصلت التحريات الأولية المتوفيان لقيا مصرعهما اثر تناولهما مادة سامة وتم نقلهما الى المستشفى ولكنهما لقيا مصرعهما اثناء اسعافهما.



كما تبين أن شقيق المجنى عليهما الأكبر تعرض للتسمم منذ أسبوع وتم نقله لأحد المستشفيات وتم شفائه، ثم تم العثور على المتوفيين جثتين عقب تسممهما.



وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول بنها بورود بلاغ بالعثور على جثتي شقيقين متوفيين داخل منزلهما بمنطقة الشدية بمدينة بنها حيث دلت التحريات الأولية أنهما تناولا مادة سامة في ظروف غامضة.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "طارق.ب" 18 عاما، و"محمد.ب" 22 عاما، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثتين إلى المستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.