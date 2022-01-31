عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توفيا بالسم .. التفاصيل الكاملة لمصرع شقيقين بظروف غامضة فى القليوبية

المجنى عليهما
المجنى عليهما

أمرت نيابة قسم أول بنها فى القليوبية بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثتى شقيقين توفيا داخل مسكنهما بمنطقة الشدية بدائرة المركز فى ظروف غامضة، والتصريح بالدفن عقب ذلك

 كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين للوصول لكشف الواقعة وغموضها. 
من ناحية اخرى توصلت التحريات الأولية المتوفيان لقيا مصرعهما اثر تناولهما مادة سامة وتم نقلهما الى المستشفى ولكنهما لقيا مصرعهما اثناء اسعافهما.


كما تبين أن شقيق المجنى عليهما الأكبر تعرض للتسمم منذ أسبوع وتم نقله لأحد المستشفيات وتم شفائه، ثم تم العثور على المتوفيين جثتين عقب تسممهما.


وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول بنها بورود بلاغ بالعثور على جثتي شقيقين متوفيين داخل منزلهما بمنطقة الشدية بمدينة بنها حيث دلت التحريات الأولية أنهما تناولا مادة سامة في ظروف غامضة.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "طارق.ب" 18 عاما، و"محمد.ب" 22 عاما، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثتين إلى المستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية الطب الشرعى مدير أمن القليوبية المباحث الجنائية تحريات المباحث مصرع شقيقين

موضوعات متعلقة

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع ملابس القليوبية

السيطرة على حريق داخل مصنع ملابس بشبرا الخيمة فى القليوبية ..صور

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه فى القليوبية

حبس 4 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

ترشيحاتنا

سوبر مان عين شمس .. شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

الحرارة تسجل 2 تحت الصفر.. طقس اليوم شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

مدرب حراس المنتخب السابق يكشف تفاصيل مهمة عن إصابة الشناوي وأبو جبل

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

12 مصابا و 10 سيارات إطفاء.. التفاصيل الكاملة لحريق الحسين .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

كواليس لقاء محمد صلاح وماني عقب لقاء مصر والمغرب

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ