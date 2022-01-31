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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يقررإلغاء زيارته إلى اليابان لهذا السبب

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا

قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى اليابان، بسبب تدهور الاوضاع في أوكرانيا.

وكانت عبَّرَت وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تروس" عن رغبتها في زيارة أوكرانيا خلال الأسبوع الحالي.

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وزيرة الخارجية البريطانية: أتطلع لزيارة أوكرانيا الأسبوع الحالي للإعراب عن تأييدنا لها

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وسط التوترات مع روسيا بسبب أوكرانيا..الولايات المتحدة تجري مناورات حربية بأسلحة نووية


وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، في تدوينة على موقع التدوين المصغر "تويتر": "إنني أتطلع إلى زيارة أوكرانيا خلال الأسبوع الحالي من أجل الإعراب عن تأييدنا لأوكرانيا".


جاء ذلك رداً على تدوينة نشرها وزير الخارجية الأوكراني "دميترو كوليبا" لتوجيه الشكر للوزيرة البريطانية على ما وصفه بموقفها الحازم إزاء روسيا.


وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني كان قد ذكر في وقت سابق أن وزيرة الخارجية البريطانية ووزير الدفاع "بن والاس" سيتوجهان إلى موسكو خلال الأيام القادمة من أجل إجراء محادثات بشأن أوكرانيا.
 

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بريطانيا روسيا أوكرانيا

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