وسط التوترات مع روسيا بسبب أوكرانيا..الولايات المتحدة تجري مناورات حربية بأسلحة نووية

مع استمرار التوترات المتعلقة بأوكرانيا بين الولايات المتحدة وروسيا، قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ، روجر ويكر ، مؤخرًا في العديد من المقابلات إن الولايات المتحدة قد تتدخل عسكريًا في حالة حدوث نزاع ، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية ضد روسيا.

وأطلقت القيادة الإستراتيجية الأمريكية ، التي تتحكم في التسلح النووي الأمريكي وكل ما يتعلق باستخدامه (بما في ذلك الاتصالات الاستراتيجية) ، تدريبات Global Lightning المصممة لاختبار استعداد الفرع للانخراط في حرب نووية.

في حين أن المناورات الحربية نفسها تم التخطيط لها منذ فترة طويلة وهي روتينية بالنسبة للقوة ، إلا أن توقيتها ، وفقًا للتقارير ، ليس هو الأفضل.

وتعرب الولايات المتحدة باستمرار عن مخاوفها بشأن غزو روسي مزعوم لأوكرانيا وتفكر في خيارات انتقامية. تضمنت التدريبات الأخيرة على البرق العالمي التي أجريت في أبريل 2021 ، استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية كرادع في مواجهة افتراضية مع روسيا.

ومع ذلك، تركز Global Lightning هذا العام على الاستجابة للصراع النووي المحتمل مع الصين. التدريبات نفسها لا تنطوي على أي أسلحة نووية أو حتى عمليات إطلاق أو تفجيرات.

وبدلاً من ذلك ، تقوم القيادة الإستراتيجية الأمريكية بفحص دوائر القيادة والسيطرة النووية ، ودمج ابتكارات العام الماضي في التكتيكات السابقة ، واختبار صنع القرار وفقًا لخطة الحرب النووية.

وتعكس خطة الحرب النووية الأمريكية الجديدة التحول الذي كان الناتو يمر به على مدى السنوات الماضية - تحول من مكافحة الإرهاب والعودة إلى 'منافسة القوى العظمى'.

ويقال إن التحول والإضافات الأخيرة إلى الترسانة النووية الأمريكية كان لها تأثيرها على الطريقة التي تتوقع واشنطن حدوث صراع نووي.

ولم تعد الخطة الجديدة تعتمد على مبدأ التدمير المتبادل (MAD) - وهو الشيء الذي خدم في الماضي كرادع كبير لاستخدام الأسلحة النووية (وشيء لا يزال قائمًا في مذاهب الدول الأخرى ، بما في ذلك روسيا).

وفي الوقت الحاضر، يتوقع البنتاجون أن تنجو بعض القوات الأمريكية من الضربة الأولى الافتراضية التي شنتها روسيا أو دولة نووية أخرى ، ثم تتعافى بعد ذلك وتضرب وتشطف وتكرر حتى هزيمة العدو أو عدم بقاء أي شخص على الأرض للقتال.