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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 31-1 -2022

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 31-1- 2022.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم تسجل  3.5  جنيه للكيلو

البصل بـ 3 جنيهات للكيلو

البطاطس 4 جنيهات للكيلو

الخيار 7 جنيهات

 

الملوخية 9 جنيهات

فلفل رومى 8  جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 4.5  جنيه للكيلو

البسلة بـ 7  جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 7 جنيهات
البرتقال 5 جنيهات

اليوسفي 4.5 جنيه

الموز 10 جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

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