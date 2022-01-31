خط إغاثة الطرق لـ سائقي السيارات.. تعرف عليه

وجهت الإعلامية آية جمال الدين، رسالة مهمة لـ سائقي السيارات وقالت إن خط إغاثة الطرق يحمل رقم 01221110000، موضحة أن أي شخص يتعرض لـ مشكلة على الطرق عليه الاتصال على هذا الرقم، وذلك لأن هناك تغيرات فى الأحوال الجوية تعرضت لها البلاد في هذه الفترة.

خصص برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، فقرة خاصة للحديث عن مشكلات الطرق أثناء الأوضاع الجوية التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.

وكشفت الإعلامية آية جمال الدين، مقدمة البرنامج، أن حالة المرور تتأثر بـ حالة الجو، وأن هناك سيولة مرورية طريق صلاح سالم، على الاتجاهين.

كما نصحت مقدمة البرنامج المواطنين بعدم السير بـ سرعات عالية في فترة الشبورة، وعدم تشغيل الانتظار.

وتابعت أن اسفل أكتوبر به زحام مروي وهناك كثافات عالية على كوبري أكتوبر فى الاتجاهين

: “بلاش كوبري أكتوبر بـ الاتجاهين”.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الأثنبن 31-1- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام في القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.