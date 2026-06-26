خبير سياسي : فشل الخيار العسكري أجبر واشنطن على العودة للتفاوض مع إيران

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير جاء نتيجة متغيرات فرضها الواقع الميداني، وليس تحولًا طوعيًا في الاستراتيجية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية وجدت نفسها مضطرة للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد تعثر تحقيق أهدافها العسكرية.



إسقاط النظام الإيراني

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أوحى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية حسم المواجهة سريعًا، عبر إسقاط النظام الإيراني، وتدمير القدرات الصاروخية والنووية، وقطع صلات طهران بحلفائها في المنطقة، إلا أن التطورات أثبتت أن هذه الأهداف لم تتحقق، ما دفع واشنطن إلى إنهاء التصعيد العسكري والاتجاه نحو التفاهم السياسي.

وأضاف أن هذا التقارب يمثل انتكاسة سياسية لنتنياهو، الذي لا يرى في التهدئة مصلحة له، خاصة أن أي اتفاق يتضمن وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية، يضعه في مواجهة مباشرة مع التزاماته وتحالفاته الداخلية.

الموقفين الأمريكي والإسرائيلي

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تباينًا واضحًا بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، لافتًا إلى أن إصرار نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية في لبنان قد يصطدم برغبة واشنطن في تثبيت التهدئة، وهو ما قد يفتح بابًا لخلاف غير مسبوق بين الجانبين.

تحديد الطرف الأكثر تأثيرًا

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الطرف الأكثر تأثيرًا في صناعة القرار، متسائلًا عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في كبح سياسات نتنياهو، أم أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل فرض رؤيتها على الإدارة الأمريكية.

