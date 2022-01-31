رئيس إسرائيل: حجم التجارة مع الإمارات تجاوزت مليار دولار

كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أن حجم تجارة تل أبيب مع أبوظبي الآن بلغ أكثر من مليار دولار، لافتًا إلى أنه شرف كبير له أن يكون أول رئيس إسرائيلي يزور الإمارات.

وحسب وسائل إعلام إماراتية، أضاف هرتسوج، اليوم الاثنين، أن معرض إكسبو 2020 يعد إنجازا هائلا للإمارات ولحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ولفت إلى أن اتفاقيات إبراهيم كانت قرارا يهدف لتشكيل مستقبل جديد للإمارات وإسرائيل والمنطقة بأكملها، معربًا عن أمله في انضمام المزيد من الدول إليها قريبًا.

ويشارك هرتسوج، اليوم الاثنين، في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو دبي 2020.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بدأ أمس الأحد، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، هي الأولى من نوعها.

ويرافق الرئيس هرتسوج، في زيارته التي تستمر حتى اليوم الإثنين، وفدًا يضم عددًا من كبار المسؤولين في إسرائيل وأمير هايكر، سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإسرائيلي خلال مباحثاتهما، الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أعرب الرئيس الإسرائيلي عن "إدانته أي اعتداء يستهدف سيادة الإمارات وأمنها من قبل الجماعات الإرهابية“، مجددا ”تأييد بلاده إجراءات الإمارات للحفاظ على أمنها إثر الهجوم الإرهابي على أراضيها".