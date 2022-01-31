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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمرو بصيلة: التعليم الفني في العالم ينهض باقتصاديات البلاد

التعليم الفني
التعليم الفني

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني: إن التعليم الفني في العالم مرتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات البلاد؛ ولا يوجد دولة لديها مشروعات تنموية كبيرة مثل مصر من بنية تحتية وإقامة مصانع وغيرها.


وأضاف رئيس إدارة تطوير التعليم الفني، خلال لقائه عبر برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "دى إم سي"، أن العامل الفني هو عصب المشروعات ومن هنا يكون ارتباط عملية تطوير التعليم بالقطاع الخاص، ومدى ارتباط المناهج بسوق العمل وتلك ما بدأته الوزارة عام 2018؛ بالعمل علي عدة محاور أهمها  تحديث 120 منهج مطبق في التعليم الفني حيث تم إنهاء 78% منه وجاري الانتهاء من 85% من التحديثات بنهاية العام الدراسي الحالي والانتهاء بنسبة 100% العام القادم.


وأشار "بصيلة"، أن منهجية الإدارات هي معارف أساسية بالإضافة إلي المهارة ذاتها لدي الشخص، والسلوك الشخصي الذي يحكمه ومدى قابليته وملائمته للوظيفة، وسيتم الانتهاء من تحديث كافة المهن والتخصصات بالتعليم الفني بنهاية العام.


وأردف عمرو بصيلة، أنه تم تدريب 95 ألف معلم من إجمالي 145 ألف، وفي نهاية العام سيكون تم تدريب كافة المعلمين؛ لافتاً إلي أن القطاع الخاص يُقبل بالاشتراك علي تلك المدارس لضمان الفني التقني الماهر.

التعليم الفني التعليم سوق العمل

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